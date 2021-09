Immobile, bomber anche in Nazionale: Vialli e Toni nel mirino

Immobile va a caccia di record anche con la maglia della Nazionale: nel mirino dell’attaccante ci sono Toni e Vialli

I numeri sono sempre e comunque dalla sua parte, non solo con la maglia della Lazio, dove sta per raggiungere Piola. Ciro Immobile però cerca record anche in Nazionale.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, l’attaccante insegue un traguardo importante. Al centravanti basterebbe infatti soltanto un gol per raggiungere Luca Toni e Gianluca Vialli nella classifica dei migliori marcatori dell’Italia. Attualmente il buon Ciro è a quota 15 reti in 52 presenze e nessuno ha fatto meglio di lui dal punto di vista realizzativo negli ultimi 3 anni. Stasera può essere la serata giusta per raggiungere l’ennesimo record.