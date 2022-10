Immobile, all’asta la sua maglia per un’iniziativa benefica: i dettagli

Asta benefica per una maglia di Ciro Immobile: ecco tutti i dettagli dell’iniziativa che vede protagonista il bomber della Lazio

Asta benefica per una maglia di Ciro Immobile. L’attaccante biancoceleste ha donato la magliaal comitato Insieme per Anna Claudia, che porta il nome della donna dispersa in seguito all’incidente tra due barche, avvenuto nelle acque dell’Argentario lo scorso luglio.

A spiegare il tutto è stato la stessa associazione, attraverso la sua pagina Facebook: «Per tutti i tifosi della Lazio, questa maglietta originale di Ciro Immobile con gli autografi della squadra ci è stata donata per essere messa all’asta e devolvere il ricavato al Comitato INSIEME PER ANNA CLAUDIA. Per chiunque fosse interessato la trovete domani al Palasport di Cisterna di Latina».