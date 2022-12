Immobile l’oro di Sarri: Ciro pronto a ripartire dal Lecce

Ciro Immobile tornerà al centro dell’attacco della Lazio il 4 gennaio contro il Lecce: Sarri ha bisogno dei suoi gol per la Champions

Maurizio Sarri è pronto a ripartire da Ciro Immobile. Come riporta l’edizione odierna de Il Tempo, il bomber biancoceleste tornerà al centro dell’attacco dei biancocelesti già a partire dal prossimo 4 gennaio contro il Lecce.

Pienamente recuperato dall’infortunio alla coscia dello scorso 16 ottobre contro l’Udinese, Immobile è parso non ancora al 100% della forma nelle due amichevoli in Turchia pur avendo ritrovato la rete su rigore contro l’Hatayspor. I prossimi 15 giorni saranno decisivi per permettere al classe ’90, 33 anni il prossimo febbraio, di ritrovare la condizioni ottimale. Immobile, oltre alla Champions con la Lazio, ha due obiettivi chiari: arrivare a quota 200 gol in Serie A (ora è a 188) e cercare di vincere per la quinta volta la classifica cannonieri. Sarri si augura che il numero 17 li centri entrambi: al tecnico servono le reti del suo bomber principe per agganciare il 4° posto.