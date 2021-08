Immobile, Leiva e Lazzari in coro: «Buona la prima, bello ritrovare i tifosi»

La Lazio vince contro l’Empoli, nella prima giornata di campionato. Sui social, i messaggi di Leiva, Immobile e Lazzari

La Lazio è tornata e lo ha fatto nel migliore dei modi. La vittoria sull’Empoli ha mostrato come la squadra stia facendo proprie – seppur cone le dovute difficoltà – le idee di Sarri e come la spinta dei tifosi possa essere la marcia in più, nei momenti di difficoltà.

Al termine della gara, Lazzari, Immobile e Leiva hanno festeggiato i tre punti sui rispettivi canali social, senza dimenticare di ringraziare il pubblico biancoceleste.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ciro Immobile (@ciroimmobile17)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuel Lazzari (@manulazza29)