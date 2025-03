Immobile: «Ricordo l’alchimia pazzesca nel gruppo nel 2020»

Le parole di Ciro Immobile sulla sua esperienza alla Lazio, in Nazionale e non solo. Le sue dichiarazioni

Le parole dell’ex capitano della Lazio Ciro Immobile a Radio Serie A.

GRUPPO DEL 2020– «Ricordo l’alchimia pazzesca nel gruppo nel 2020, è stata un’annata in cui fino alla gara contro l’Atalanta eravamo quasi a rischio esonero Inzaghi e contestazione per noi. Poi scattò qualcosa che ci unì tra tifosi, staff, squadra…c’era un’energia positiva pazzesca. Le partite finivano prima di iniziare, era complicato giocare contro di noi. Poi ripartì un campionato nuovo, abbiamo perso punti e abbiamo perso quel treno. Ricordo la gara di Genoa, avevamo festeggiato i miei 30 anni in settimana. Eravamo tutti insieme e si vociferava dello scudetto, noi eravamo un po’ ingenui, ma quando si scendeva in campo era bellissimo. A Marassi segnammo subito con Marusic, un’azione travolgente. Stavamo bene fisicamente, ma la testa quando gira bene aiuta anche il fisico. »