La moglie di Immobile: «Futuro alla Lazio? per noi Roma è casa. Sui momenti difficili…». Le parole di Jessica Melena

Intervenuta ai microfoni di Chi, Jessica Melena, moglie di Ciro Immobile, ha parlato del futuro alla Lazio di suo marito. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Abbiamo passato momenti difficili, ma non legati al rapporto tra di noi. Come gli infortuni: nell’ultimo anno Ciro ha giocato meno, è stato un periodo complicato, ma aveva la famiglia, cercavamo di risollevarlo. Futuro? Siamo qui da più di 7 anni, abbiamo messo le radici, per me Roma è casa. La città ci vuole bene, Ciro è amato, super amato, si ferma sempre con tutti a fare le foto, anche se ha i bambini in braccio o stiamo mangiando. Ma non è un problema: Ciro è fatto così. È generoso, solare. Il principe azzurro».