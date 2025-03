Immobile: «Castellanos? E' forte, ma penso che dia il...»

Condividi via email

Immobile, l’ex biancoceleste alla luce della pesante sconfitta con il Bologna rilascia un intervista sulle aquile: le sue parole

Ai microfoni della Repubblica ha parlato Ciro Immobile il quale da ex biancoceleste ha fatto il punto della situazione sulla Lazio. Ecco cos ha detto l’ex capitano delle aquile.

CASTELLANOS – Sì, perché è forte. Io penso che dia il meglio con una punta accanto. E non mi sorprende l’esplosione di Isaksen: in allenamento si notavano le sue grandi qualità. Ma quando arrivi dall’estero nell’anno sbagliato di una squadra, è difficile emergere: a Dortmund a me successe esattamente così

