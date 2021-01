Lazio, Immobile: «Vittoria pazzesca, è per i nostri tifosi!»

La Lazio ha vinto il derby della Capitale battendo la Roma 3-0. Immobile ha commentato così la prestazione della squadra

Ai microfoni di Lazio Style Radio, le parole di Ciro Immobile dopo la vittoria dei biancocelesti nel derby capitolino:

«Vittoria pazzesca, eccezionale. Dobbiamo essere orgogliosi, abbiamo dato una gioia importante ai tifosi. Ognuno di noi festeggia con la propria famiglia e dentro lo spogliatoio, purtroppo l’assenza dei tifosi si fa sentire. Sono felice per la prestazione di questa sera, semplicemente pazzesca sotto tutti i punti di vista. Abbiamo battuto una squadra in grande forma. Non vogliamo fermarci, questa vittoria deve essere una svolta, non dobbiamo accontentarci mai».