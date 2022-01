Immobile è sempre più re: numeri a dir poco da record

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La doppietta di ieri con la Salernitana fa entrare Ciro Immobile ancor di più nella storia. Il bomber è sempre più re

Una doppietta in soli 10 minuti e una partita messa in discesa. Ciro Immobile è ancora una volta il trascinatore della Lazio. E, come sottolineato da Il Corriere dello Sport, i suoi numeri sono a dir poco da re.

In cinque anni e mezzo alla Lazio ha segnato 140 gol in Serie A e altri 30 tra Coppa Italia, Europa League e Champions. In Italia nessuno ha fatto meglio di lui, mentre all’estero occorre scomodare Lionel Messi e Robert Lewandoski. E ora in testa c’è un solo obiettivo: diventare ancor più decisivo anche con la Nazionale, trascinandola magari in Qatar.