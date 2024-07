Immobile Lazio, Piccari RAMMARICATO: «Storia finita MALISSIMO. Colpa di entrambe le parti, vi SPIEGO perchè»

Immobile-Lazio, Marco Piccari, noto giornalista, ha commentato amaramente la fine della storia tra l’attaccante e i biancocelesti

Intervenuto a TMW Radio, Marco Piccari ha parlato così dell’addio di Immobile nel calciomercato Lazio:

PAROLE – «Io appartengo ancora ad un calcio romantico che non c’è più. Si è chiuso malissimo questo rapporto, perché difficilmente la Lazio avrà un attaccante che possa scrivere la storia così. La storia si è chiusa malissimo poi da tutte e due le parti. Da una parte il club, in una fase di cambiamento, aveva ancora bisogno di una figura del genere, mentre dall’altra parte bisognava capire di dover essere un comprimario e non più un titolare. L’addio poi non è stato neanche per i soldi, dato che Immobile in Turchia ne prenderà solo una manciata in più».