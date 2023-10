Immobile a disposizione per Lazio-Atalanta? Cosa filtra a poche ore dal match. ULTIMISSIME

Immobile a disposizione per Lazio Atalanta? Cosa filtra a poche ore dal match. Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del capitano

Immobile ieri ha interrotto l’allenamento, è rientrato negli spogliatoi. I segnali d’avvertimento che lo hanno spinto a concordare l’esclusione dall’Italia lo hanno spinto a non rischiare neppure con la Lazio. Precauzione, è la parola che ricorre da giorni, riutilizzata ieri.

Ciro in serata era pronosticato in tribuna o in panchina da capitano non giocatore. E’ rimasto in ritiro con i compagni. Stamattina si saprà se sarà considerato out o meno. E’ certo che toccherà ad un altro centravanti contro l’Atalanta, vero o falso che sia. Lo riporta il Corriere dello Sport.