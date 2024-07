Immobile Lazio, con il suo addio ecco il NUOVO CAPITANO: l’indiscrezione

Immobile Lazio, deciso chi sarà il nuovo capitano dei biancocelesti dopo l’addio di Ciro, diretto al Besiktas: l’indiscrezione

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione Danilo Cataldi è pronto a prendere la fascia di capitano lasciata da Ciro Immobile, che nelle prossime ore dovrebbe dire addio alla Lazio.

Il centrocampista biancoceleste per la scorsa stagione è stato il vice proprio dopo Ciro, ma già in passato aveva indossato la fascia: nel 2014, sotto la gestione Pioli, furono Mauri e Radu a promuoverlo capitano durante una partita in casa contro la Fiorentina. Nel 2019, durante l’era Inzaghi, fu Lulic a suggerire al tecnico piacentino il profilo di Danilo quale “Captain” per le partite di Europa League. La prossima stagione potrebbe essere quella della consacrazione.