Immobile: «Ansie e paure, ma alla fine lucido trofei»

Ciro Immobile anche questa mattina ha voluto esprimere la sua gioia personale per la grandissima impresa dell’Italia

Una serata magica quella di Wembley. L’Italia guidata da Roberto Mancini ha conquistato Euro2020, battendo in finale i padroni di casa dell’Inghilterra ai calci di rigore. Sui social ancora una volta Ciro Immobile, centravanti della Nazionale e della Lazio, ha voluto commentare la sua gioia personale per questo grandissimo traguardo raggiunto, nonostante le tante critiche che sono piovute nei suoi confronti in queste settimane. Ecco le parole del numero 17 azzurro sul proprio profilo Instagram.

«Rivedo la strada percorsa, non c’è soddisfazione più grande, sacrificio e passione per questo sport, la mia famiglia e gli amici che mi hanno aiutato a spingermi oltre. Le difficoltà , le ansie e le paure ma alla fine del percorso lucido i trofei».