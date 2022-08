Immobile: «Un gol e tre punti per il pubblico. E sul mercato...»

Ciro Immobile ha parlato nel post partita di Lazio-Bologna:: queste le dichiarazioni del giocatore della Lazio

Immobile ha parlato nel post partita di Lazio-Bologna. Queste le dichiarazioni del giocatore della Lazio.

TRE PUNTI – «Meritavamo questa vittoria per come era nata e per le difficoltà che si sono create. Abbiamo dimostrato grande carattere. E questo pubblico meritava proprio questo, questa fame di vittoria. Questo gol è per il pubblico».

OBIETTIVI – «Noi vogliamo crescere e migliorare. Sono arrivati tanti giocatori forti e abbiamo ottime potenzialità. Serve un salto dal punto di vista della mentalità».

RUOLO – «Io faccio il mio lavoro dentro lo spogliatoio. Mercato? Se mi chiedevano dicevo la mia. Ma non voglio intromettermi, perché ciò non fa parte del mio ruolo, che non so in futuro quale sarà. Ci tenevo comunque, anche a fare quel video per gli abbonamenti».

Le parole di Ciro a DAZN:

VITTORIA – «È merito di questi ragazzi, hanno dato tutto per vincere una partita di cuore e carattere».

MIGLIORAMENTI – «I passi verso il miglioramento sono questi, dobbiamo rimanere lucidi. Siamo andati sotto nel primo tempo, ma siamo rimasti in piedi».

LAZIO PIÙ SICURA – «Si, abbiamo lavorato meglio col mister e con lo staff. Poi ci sono tutte le componenti per fare qualcosa di importante, i nuovi arrivati si sono integrati subito».

GOL – «Mi è piaciuto il cuore messo dalla squadra, questa partita meritava una vittoria così».