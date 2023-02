Immobile, sospiro di sollievo per la Lazio: ecco come sta Ciro. Il capitano affaticato dopo i tanti minuti tra Salerno e Cluj

Come sottolinea Il Messaggero nessun pericolo per Ciro Immobile. Lavoro in palestra e scarico, tutto concordato per il capitano della Lazio, tornato ad essere spremuto in partita con 176 minuti tra Salerno e Cluj.

E menomale che bisognava andarci piano, ma il calendario pressante, che diventerà ancora peggiore nei prossimi 21 giorni con sei gare, non lo permette. Così, in assenza di tempo per allenarsi a Formello, Immobile utilizzerà le uscite ufficiali per migliorare una forma finora mai trovata del tutto a causa dei tre stop muscolari, record negativo in carriera.