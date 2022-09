Immobile, il rapporto con l’Italia resta complesso: Ciro non riesce a svoltare

Ciro Immobile, dopo aver saltato la gara contro l’Inghilterra, salterà pure Ungheria-Italia di questa sera: l’attaccante è deluso

Ciro Immobile e l’Italia, un rapporto che non riesce a decollare. Come riferito dal Corriere dello Sport oggi in edicola, l’attaccante, dopo aver saltato la gara di venerdì contro l’Inghilterra, sarà costretto a dare forfait anche stasera contro l’Ungheria.

L’attaccante della Lazio voleva esserci a tutti i costi per riprendere confidenza con il gol: l’ultimo il 16 giugno 2021 contro la Svizzera agli Europei. Nessuno ha voluto rischiare, la Lazio spera di averlo a disposizione per lo Spezia. Immobile avrà altre occasioni per invertire la rotta.