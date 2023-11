Immobile, il bomber ci ha preso gusto in Europa: tutte le sue doppiette in coppa

Immobile, non è la prima volta che Ciro realizza una doppietta decisiva nelle coppe europee: ecco quando è avvenuto oltre ieri sera

La doppietta di ieri di Immobile consegna alla Lazio grazie alla vittoria dell’Atletico di Simeone in Olanda, il pass per gli ottavi ma Ciro non è nuovo a queste doppiette europee. La prima volta che il bomber di Torre Annunziata decise un match con i suoi gol è stato in Europa League nel 2017/18 con la Steaua Bucarest dove realizzò addirittura un poker.

Le altre due occasioni sono state contro due squadre russe ovvero nel 2020/2021 allo Zenit e l’anno successivo in Europa League alla Lokomotiv Mosca.