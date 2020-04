Immobile, la quarantena inizia a farsi sentire e allora la casa del bomber della Lazio diventa il confessionale del Grande Fratello

Due mesi in quarantena non sono facili, soprattutto per chi a casa è abituato a non esserci quasi mai. Per questo casa Immobile oggi si è trasformata prima in una discoteca e poi nella casa del Grande Fratello.

Ecco i video che Ciro e la moglie Jessica hanno postato sui loro profili social.

