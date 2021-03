Immobile a secco da cinque partite, non succedeva da quasi due anni

La crisi di Ciro Immobile continua: il bomber biancoceleste non segna da 5 partite. L’ultima volta nel 2019

Il binomio Immobile-gol si è preso momentaneamente una pausa. Il digiuno dell’attaccante continua, e considerando quella contro la Juventus, le partite consecutive senza segnare diventano 5. Il dato è ancor più allarmante poiché senza i suoi gol sono arrivate ben 4 sconfitte.

Inter, Sampdoria, Bayern Monaco, Bologna, Juventus. Queste le gare in cui Immobile non è riuscito a segnare, con l’ultimo gol che risale alla vittoria interna contro il Cagliari proprio grazie a un suo gol. L’attaccante biancoceleste non rimaneva a secco così a lungo da aprile/maggio 2019, quando le partite consecutive senza gol furono 9.