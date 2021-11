Dall’Atalanta all’Atalanta: la Lazio celebra tutti i gol di Immobile VIDEO

159 gol con l’Aquila sul petto. Immobile è nella storia della Lazio. Anzi, Immobile è la storia della Lazio. Appaiato Piola ai vertici della classifica dei marcatori biancocelesti, Ciro è stato celebrato dalla società con un video che raccoglie tutte le 159 prodezze dell’attaccante: dall’Atalanta all’Atalanta, dove il cerchio si è aperto e poi chiuso.

👑 𝐑𝐄 𝐂𝐈𝐑𝐎 𝐈𝐌𝐌𝐎𝐁𝐈𝐋𝐄 👑

All 159 goals for S.S. Lazio ⚪️🔵https://t.co/r0D33heVZQ via @YouTube

