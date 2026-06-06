Immobile non tornerà in Italia, vuole restare al Paris FC: «La prossima stagione rimarrò a Parigi»

Ciro Immobile si è sbilanciato relativamente al futuro dopo le voci che si sono rincorse negli ultimi giorni circa un possibile ritorno in Serie a

Il futuro di Ciro Immobile è ormai chiaro: l’attaccante resterà al Paris FC anche per la prossima stagione. A confermarlo è stato lo stesso giocatore a margine del Gran Premio di Montecarlo, intervenendo ai microfoni di Sky Sport. L’ex bomber di Bologna e Lazio tra le altre ha dichiarato senza esitazioni: «La prossima stagione rimarrò a Parigi».

Il trasferimento in Francia era avvenuto dopo una parentesi sfortunata al Bologna, durante la quale un infortunio aveva condizionato il suo inserimento nei meccanismi della squadra emiliana. La scelta di rimanere al Paris FC rappresenta quindi un’opportunità per l’attaccante di ritrovare continuità e serenità, concentrandosi sul proprio rendimento e sulla valorizzazione delle proprie qualità offensive.

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Immobile e il Paris FC: un progetto condiviso

L’esperienza francese per Ciro Immobile ha rappresentato una sfida stimolante, un’occasione per testare il proprio valore in un campionato diverso, caratterizzato da ritmi e tattiche differenti rispetto alla Serie A. Il club parigino ha puntato su di lui come elemento chiave del proprio attacco, e la conferma della permanenza evidenzia la fiducia reciproca tra giocatore e società.

L’attaccante italiano ha saputo adattarsi rapidamente ai nuovi compagni e alle strategie del Paris FC, dimostrando capacità di finalizzazione e leadership sul campo. La prossima stagione sarà quindi cruciale per consolidare il suo impatto nella Ligue 2 e guidare la squadra verso gli obiettivi prefissati.

Futuro e prospettive per Ciro Immobile

Il rinnovo al Paris FC consente a Immobile di pianificare il futuro con maggiore stabilità, dopo periodi complicati legati a infortuni e cambi di club. La volontà di rimanere in Francia testimonia anche la determinazione del centravanti a dare continuità alla propria carriera, concentrandosi su prestazioni di alto livello e sul raggiungimento di risultati importanti.