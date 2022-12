Immobile è pronto: Ciro riapre la caccia ad Osimhen

Ciro Immobile è completamente ristabilito dall’infortunio alla coscia dello scorso 16 ottobre: il centravanti a caccia di Osimhen

Ciro Immobile ha messo nel mirino il Lecce. Dopo aver superato brillantemente l’infortunio alla coscia che l’aveva fermato il 16 ottobre scorso contro l’Udinese ed essere tornato al gol su rigore contro l’Hatayspor in amichevole, il numero 17 biancoceleste vuole tornare a trascinare la Lazio in campionato a partire dalla sfida del prossimo 4 gennaio al Via del Mare.

Il grande obiettivo di Immobile, come riporta Il Messaggero, non è solo quello di condurre la Lazio in Champions League ma di vincere per la quinta volta di fila la classifica cannonieri toccando quota 200 gol in Serie A (ora è a 188, a -2 da Hamrin). Per questo tra 6 giorni ripartirà la caccia a Victor Osimhen: il nigeriano guida la graduatoria con 9 centri, tre in più di Ciro. La sfida è aperta.