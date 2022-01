Immobile e Pedro, una coppia da record: i numeri

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Saranno Immobile e Pedro a guidare la Lazio nella sfida di oggi contro l’Empoli: i numeri dei due parlano da soli

Immobile e Pedro. La Lazio nel 2022 riparte dalla coppia dei record, ritrovando il suo bomber, assente nelle ultime sfide del 2021.

Come riportato ed evidenziato da La Repubblica, i biancocelesti oggi contro l’Empoli sono alla terza vittoria consecutiva in Serie A. E i due attaccanti, nella prima parte di stagione hanno messo a segno 20 gol, come nessun altro tandem in A. Insomma, i numeri parlando davvero da soli.