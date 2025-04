Besiktas, la replica di Immobile: «Voglio continuare a giocare con questa maglia!»

L’ex attaccante della Lazio ha pubblicato un post per spiegare quella che è la sua volontà in merito alle voci che circolano sul futuro

L’ex attaccante di Lazio e Torino, Ciro Immobile, ha postato un lungo messaggio per spiegare quelle che sono le sue intenzioni in merito al futuro.

IL POST – La maglia del Beşiktaş ha per me un significato davvero profondo. Lo scorso luglio sono arrivato a Istanbul con grande entusiasmo e felicità. Sono motivato per il resto della stagione e ancora più motivato per l’anno prossimo. Far parte di un club così storico e prestigioso mi dà ogni giorno una motivazione in più. Il mio unico desiderio è lottare per il Beşiktaş e rappresentare al meglio questa maglia.