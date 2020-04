Lazio, Sky dedica la giornata di domani a Immobile FOTO

L’emittente televisiva privata fa partire la settimana dedicata ai bomber: lunedì si parte con quello della Lazio

In questi giorni in qui la Serie A non è in onda, Sky Sport dedica la programmazione di un’intera giornata a chi ha caratterizzato il calcio italiano.

La settimana che si appresta a partire sarà dedicata ai giocatori più prolifici del campionato e si partirà proprio con il numero 17 della Lazio Ciro Immobile. Sul profilo Instagram dell’azienda parte il sondaggio su quale partita vedere in prima serata: la scelta è tra la partita di Champions con il Borussia, Lazio-Sampdoria finita 7-3, la vittoria biancoceleste allo Juventus Stadium del 2017 e la gara in cui l’attaccante ha segnato il centesimo centro con l’aquila sul petto a San Siro contro il Milan.