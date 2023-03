Immobile cuore Lazio: ha provato fino all’ultimo a convincere Sarri e i medici per giocare anche solo dieci minuti del derby

Come rivela il Corriere dello Sport Ciro Immobile ieri ha provato fin all’ultimo a convincere medici e Sarri a considerarlo disponibile per il derby tra Lazio e Roma.

Anche solo per dieci minuti, Immobile voleva esserci. Gli toccherà invece saltare il secondo derby su due in stagione, limitandosi probabilmente ad andare in panchina da capitano non giocatore, come fato all’andata.