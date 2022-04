Cucci: «Immobile segna per tutti i tecnici, ma non per Mancini. Chiediamo al ct perchè...»

Italo Cucci ha preso le parti di Immobile (e bacchettato Mancini), dopo la tripletta rifilata al Genoa: le sue parole

Mente i detrattori di Immobile sono presi a sottolineare il suo rendimento con la maglia azzurra, lui continua a segnare a valanga con quella della Lazio. A difenderlo è Italo Cucci che – nel suo editoriale per il Giornale di Sicilia – ha scritto:

«Mentre iscrivo al Circolo Novità la Lazio di Sarri, vorrei togliermi un sassolino dalla scarpa: Immobile. Ciro ha rifilato 3 gol al Genoa finito fra l’inesperto Shevchenko e il carneade Blessin – invece di esaltarlo i cronisti hanno ripetuto la stupidità dei suoi limiti azzurri: segna per tutti i tecnici, a cominciare dallo Zeman che lo lanciò, ma non per Mancini, e allora io dico di chiedere il perché proprio a Mancini: io rispetto il Roby che ho visto nascere, gli rimprovero di non aver fatto mai giocare Immobile come sa Immobile. Forse soffre della sindrome del Supertecnico, come – faccio un esempio – Lippi e Sacchi, due maestri convinti che toccasse a loro erudire Baggio e non godersi le sue virtù pedatorie».