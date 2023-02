Immobile, condizione da migliorare: servono i suoi gol per la Champions

I 45 minuti giocati contro la Juventus in Coppa Italia non hanno convinto: la Lazio ha bisogno dei gol di Immobile per la Champions

Ciro Immobile è ancora lontano dalla migliore condizione. Come riferito da Il Messaggero, i 45 minuti giocati in Coppa Italia contro la Juventus hanno evidenziato uno stato di forma ancora precario del numero 17 biancoceleste dopo l’infortunio rimediato due settimane fa contro il Sassuolo.

Mai a questo punto della stagione Immobile con la maglia della Lazio aveva segnato solo 7 reti in campionato (8 se si considerano tutte le competizioni). le reti del classe ’90 hanno inciso solo per il 20%. Troppo poco. La Lazio ha bisogno dei suoi gol per cercare di centrare la Champions League. La caccia di Ciro è pronta a ripartire da Verona.