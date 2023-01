Immobile, Ciro riapre la caccia: sono due gli obiettivi del bomber

Lazio-Fiorentina ha visto il ritorno in campo di Ciro Immobile: il numero 17 biancoceleste ha due obiettivi da raggiungere

Il ritorno di Ciro Immobile non è servito alla Lazio per battere la Fiorentina ma i 20 minuti finali hanno riconsegnato a Sarri un attaccante tonico e subito molto pericoloso. Come riporta Il Messaggero, sono due gli obiettivi personali di Ciro in questa stagione.

Raggiungere i 200 gol sia in Serie A che con la maglia della Lazio, rispettivamente distanti 11 e 10 reti. Giovedì la gara di Coppa Italia contro la Juventus: Immobile vuole tornare a lasciare il segno.