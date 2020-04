Lazio, Ciro e Jessica Immobile supportano il Progetto Heal FOTO

Il bomber della Lazio, insieme a sua moglie decide di donare le uova di Pasqua per sostenere il Progetto Heal

Il Progetto Heal nasce per sostenere le famiglie con bambini colpiti da tumori cerebrali e per tutto il personale ospedaliero che lavora duramente in questo campo. Grande promotrice del progetto è Elena Santarelli, moglie dell’ex laziale Corradi.

Per cercare di far passare una serena Pasqua anche ai bambini che fanno fatica a sorridere, Ciro e Jessica Immobile hanno decidere di donare le uova di cioccolato targate Heal all’Ospedale Bambin Gesù di Roma. Un piccolo gesto che può essere molto significativo.