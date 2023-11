Immobile-Castellanos, Sarri col solito ballottaggio. Ma stavolta il favorito è lui

Immobile-Castellanos, il solito ballottaggio si ripropone in vista del derby di domani. Ma stavolta Ciro è favorito

Come riporta Il Messaggero, in casa Lazio è aperto il solito ballottaggio tra Immobile e Castellanos al centro dell’attacco in vista del derby di domani contro la Roma.

Questa volta però, a differenza delle ultime partite, Ciro parte nettamente avanti: il capitano biancoceleste è il favorito per scendere in campo dal primo minuto.