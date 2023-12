Immobile-Castellanos, chi con l’Atletico? Lui è in vantaggio

Immobile-Castellanos, è apertissimo il ballottaggio tra i due attaccanti in vista di Atletico Madrid-Lazio: ecco chi è in vantaggio

In vista della sfida di mercoledì contro l’Atletico Madrid, decisiva per il primo posto nel girone di Champions League, in casa Lazio è apertissimo il ballottaggio tra Immobile e Castellanos.

Nonostante la prova opaca di Ciro contro il Verona e l’ottimo ingresso dell’ex Girona, al momento l’italiano è il favorito per partire dal primo minuto.