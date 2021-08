Immobile, con la fascia di capitano al braccio è già decisivo

Immobile nell’amichevole di ieri contro il Twente è già stato decisivo. E per di più con la fascia di capitano al braccio

Come se il tempo si fosse fermato. Nell’amichevole di ieri contro il Twente, Ciro Immobile è già stato decisivo, realizzando il gol che ha decisivo il match.

Il bomber di Torre Annunziata è stato tra i migliori in campo. E c’è un dettaglio che, come sottolineato da Il Messaggero, non può sfuggire. La buona prestazione è stata offerta con la fascia di capitano al braccio. Una responsabilità in più per il numero 17 nella stagione che sta per iniziare.