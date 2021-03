Immobile e Caicedo, coppia Champions. Inzaghi pensa a un nuovo tandem

Dopo il gol contro il Crotone, Inzaghi pensa a Caicedo dal primo minuto contro il Bayern per rivitalizzare Ciro Immobile

Secondo Il Corriere dello Sport, risalgono le quotazioni di Caicedo per il match contro il Bayern Monaco. Dopo lo sfogo in tv, Inzaghi pensa al rilancio del Panterone, in gol contro il Crotone e voglioso di mettere minuti nelle gambe. Il partner d’attacco sarà Immobile, difficile da tener fuori nonostante il momento no e il fastidio al tendine.

Ciro non segna da 6 partite, ma in passato ha dimostrato di saper ritrovare la via del gol. Il bomber biancoceleste, fresco della consegna della Scarpa D’Oro, studia da Inzaghi calciatore, come ammesso durante un’intervista per l’UEFA, con un occhio al rivale Robert Lewandowski.

Caicedo si gioca il posto con Correa, ha voglia di imporsi dopo il gol al Crotone. In Champions League quest’anno è stato schierato da titolaro solo contro il Bruges, ha segnato contro lo Zenit. Meriterebbe più spazio, visto il modo in cui è decisivo quando gioca. 7 gol in campionato, 4 decisivi. Forse contro i bavaresi serviranno gli strappi di Correa, ma Inzaghi appare orientato sull’ecuadoriano. A Monaco si giocherà per l’onore, ma il campionato è ancora tutto da giocare.