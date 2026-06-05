Gattuso vuole rinforzare l’attacco: spunta l’idea Immobile bis, ma Lotito non è convinto

Ciro Immobile potrebbe tornare alla Lazio? Il club capitolino sta scartando questa ipotesi e continua la ricerca di una punta per Gennaro Gattuso

La Lazio si prepara a intervenire sul mercato per rinforzare il reparto offensivo. La priorità del nuovo tecnico Gennaro Gattuso è chiara: servirebbe un nuovo centravanti per completare la rosa e garantire alternative di qualità in attacco.

Gattuso e la necessità di un nuovo centravanti

Il tecnico della Lazio, arrivato per rilanciare la squadra dopo stagioni complicate, ha chiesto alla dirigenza un rinforzo in attacco. La ricerca di un nuovo centravanti è prioritaria, perché il reparto offensivo deve tornare ad essere competitivo. La scelta del giocatore ideale dovrà tener conto dell’età, della disponibilità e della capacità di adattarsi rapidamente al progetto di Gattuso, che predilige attaccanti dinamici e abili a muoversi negli spazi, capaci di dialogare con le ali e i centrocampisti offensivi.

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Lazio, la suggestione Immobile

Tra i nomi accostati al club capitolino, secondo quanto riportato da La Repubblica, sarebbe circolata anche l’ipotesi di un ritorno di Ciro Immobile, ex capitano e simbolo della squadra. Il centravanti, oggi al Paris FC, sarebbe pronto a lasciare la Francia e tornare a Formello, spinto dal legame con il club e dai tifosi.

Tuttavia, per la società biancoceleste il capitolo Immobile è considerato chiuso da tempo. La dirigenza non avrebbe intenzione di riaprire la trattativa, concentrandosi invece su profili più giovani e funzionali al progetto di Gattuso.

Lazio Gattuso, strategia di mercato

La Lazio quindi si muoverà con attenzione sul mercato, puntando a un centravanti che possa diventare un elemento centrale nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1 del tecnico. La strategia prevede la cessione di uno tra Dia, Noslin e Ratkov per creare spazio finanziario e tattico, senza ripercussioni sulla stabilità della squadra. Il club biancoceleste mira a chiudere l’operazione entro le prime fasi della sessione estiva, assicurandosi un attaccante pronto a integrarsi rapidamente e a garantire gol e continuità per affrontare la stagione con ambizione.

Con la scelta giusta, la Lazio potrà soddisfare la richiesta di Gattuso e consolidare un reparto offensivo in grado di competere ai massimi livelli.