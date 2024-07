Immobile Besiktas, il padre NON SI NASCONDE: «Lì lo fanno sentire importante, ecco PERCHE’ non sono sorpreso»

Immobile Besiktas, il padre dell’ex capitano della Lazio commenta il passaggio del bomber al club turco: le dichiarazioni

A ilgiornaledellosport.net, il padre di Ciro Immobile, Antonio, ha così parlato del passaggio dell’ex Lazio al Besiktas.

LE PAROLE – «Evidentemente il Besiktas lo ha fatto sentire importante, lì lo hanno cercato, lo hanno voluto. Quindi non sono affatto sorpreso della sua decisione di trasferirsi a Istanbul. Non sono preoccupato dalla distanza fra me e i miei nipotini perché comunque per ora Ciro sta a Istanbul, ma i bambini per ora sono a Roma e me li sto godendo e spupazzando. Avremo modo di vederci spesso».