Immobile Besiktas, Ballotta: «Ha lasciato la Lazio perchè voleva sentirsi ancora IMPORTANTE e ora...»

Immobile Besiktas, l’ex portiere della Lazio Marco Ballotta dice così la sua sull’addio dell’ex capitano, volato in Turchia

Ai microfoni di Lazionews24, così Marco Ballotta ha parlato del trasferimento di Ciro Immobile al Besiktas.

LE PAROLE – «Il calciatore arriva ad un certo punto della sua carriera che deve fare il punto della situazione, e fare delle scelte anche importanti e Immobile l’ha fatta. Ciro ha deciso di lasciare la Lazio per il semplice fatto che lui voleva continuare a sentirsi importante in un progetto, e con la maglia biancoceleste non lo era più visto che giocava poco e lui è un calciatore che deve giocare sempre e ha bisogno di segnare non è un elemento che puoi inserire gli ultimi minuti alla Altafini. Se non ci sono le condizioni puoi dare i consigli che vuoi e puoi dirgli anche di restare ma se lui è voluto andar via è stato giusto cosi, per affrontare magari anche nuove sfide e secondo me lui ancora può far bene e in Turchia lo sta già dimostrando, perchè se sai segnare non lo dimentichi cosi di punto in bianco, e se fosse andato all’Inter sarebbe stato anche li una riserva come a Roma».

