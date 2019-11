Immobile e il video degli Autogol: «Non posso sempre chiedere scusa» – VIDEO

Immobile e gli Autogol, simpatico siparietto con il bomber della Lazio riguardo il suo impiego nel Fantacalcio

Un video tutto da ridere quello pubblicato dagli Autogol che hanno fatto visita in questi giorni alla Nazionale. Uno dei momenti più divertenti è sicuramente quello che riguarda Ciro Immobile e il Fantacalcio.

Croce e delizia di tutti i fanta allenatori il bomber della Lazio ha affermato: «Se non segno, perché non segno, se segno mi hanno contro in squadra. Non posso sempre chiedere scusa!».