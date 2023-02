Immobile a caccia di record: con la Sampdoria Ciro ne insegue due

Ciro Immobile sarà regolarmente in campo questa sera contro la Sampdoria: l’attaccante insegue due importanti obiettivi

Nonostante il fastidio alla caviglia che lo ha tenuto a riposo nella giornata di sabato, Ciro Immobile sarà regolarmente presente nella sfida di questa sera tra Lazio e Sampdoria.

L’attaccante biancoceleste insegue due importati obiettivi: con una rete raggiungerebbe quota dieci centri in campionato arrivando in doppia cifra per la settimana stagione consecutiva nei top 5 campionati europei. Come lui solo Kane del Tottenham. Inoltre l’obiettivo di Ciro, che non segna in campionato all’Olimpico dalla gara col Verona, vuole avvicinare quota 200 gol in Serie A. Con la doppietta alla Salernitana è salito a 191 superando Hamrin. Baggio, a quota 205, resta ben focalizzato nel mirino.