Immobile a caccia del 150° gol e in trasferta è una sentenza: il dato

Ciro Immobile non conosce differenza tra casa e trasferta: il bomber laziale è andato a segno nelle ultime 10 partite fuori casa

La Lazio è una macchina da trasferta. 13 punti i 7 partite giocate con la media che è superiore a quella dello scorso anno, chiuso al quarto posto. La squadra di Inzaghi è crollata solo a Marassi, subendo un 3-0 inaspettato contro la Samp, perché l’altro ko è quello arrivato con tanti rimpianti, al 92’, sul campo del Milan capolista, alla fine di una partita che aveva in pugno prima delle sostituzioni di Milinkovic e Immobile. Oggi, 11 giorni dopo quel 3-2 subìto dai rossoneri, la squadra di Inzaghi riparte ancora in trasferta, sul campo del Genoa, sperando di dare un seguito ai 4 successi esterni contro Cagliari, Torino, Crotone e Spezia.

Immobile, che andrà a caccia del 150° gol nei campionati top (finora sono 144 in A, 3 in Bundesliga e 2 nella Liga), in trasferta ha una striscia splendida: va a segno da 10 partite consecutive tra campionato e Champions, l’ultimo stop risale al 15 luglio quando a Udine finì 0-0.