Ilic Lazio, interesse concreto. Su di lui anche un club russo: cosa filtra sul centrocampista

Ilic Lazio, sul calciatore che piace ai biancocelesti ci sarebbe forte anche l’interesse di un club russo: i dettagli e la situazione attuale

Il calciomercato della Lazio come per i club europei è in fase di conclusione, ma Fabiani vuole comunque occupare un altra casella oltre a quella di Ibrahimovic. Uno dei nomi sul quale i biancocelesti hanno messo gli occhi è Ilic individuato come tassello perfetto e ideale per lo scacchiere di Baroni.

Secondo quanto viene riportato da Calcionews24, il calciatore ex Verona ha effettuato quest’oggi dei test medici visto che è reduce dal fastidio al flessore della coscia sinistra; accusato nella rifinitura antecedente all’ultimo derby con la Juventus. Ilic secondo quanto aggiunge il sito online sportivo sarebbe finito nel mirino di ben due squadre una come detto è la Lazio mentre l’altra è lo Spartak Mosca. Il calciatore potrebbe lasciare il Torino, a causa delle noie fisiche ma anche per il fatto che le gerarchie possono cambiare in caso di approdo di Casadei, anch’esso che piace alla squadra di Lotito