Il Napoli onora Maradona: Roma schiacciata 4-0

Nel giorno dell’addio a Maradona, il Napoli batte la Roma in maniera roboante

Nel posticipo serale di Serie A, il Napoli rende omaggio nel migliore dei modi a Diego Armando Maradona, venuto a mancare lo scorso 25 novembre. I partenopei si sbarazzano della Roma per 4 reti a zero. Apre le danze Lorenzo Insigne, con una punizione magistrale e dedica al fenomeno argentino. Nella ripresa, Fabian Ruiz, Mertens e Politano calano il poker. Roma quasi mai in partita e sottotono, mentre la squadra di Gattuso aggancia la Juventus al quarto posto.