Il Messaggero – Problema al ginocchio per Acerbi: finale di stagione a rischio

Francesco Acerbi, secondo Il Messaggero, potrebbe saltare le ultime tre partite della stagione per un problema al ginocchio.

Stop and go. Francesco Acerbi fermo ai box. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero. Giovedì sera contro il Cagliari il problema al legamento del ginocchio (che non gli ha impedito però di terminare l’incontro). Ieri la risonanza magnetica in clinica. Oggi il colloquio con Simone Inzaghi. L’imperativo in casa Lazio è evitare pericolose ricadute. Il quarto posto è ormai in tasca: meglio non correre rischi. Così il Leone potrebbe riposare non solo domani sera al Bentegodi con il Verona, ma anche mercoledì all’Olimpico con il Brescia e al San Paolo con il Napoli.