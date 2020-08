Il Messaggero – Lazio, caso Lulic: in dubbio il rientro del capitano

Il rientro di Senad Lulic rischia di diventare un problema in casa Lazio, che si vuole tutelare con Fares.

Fra il dire e il Fares c’è di mezzo Lulic. La Lazio vuole chiudere per l’esterno della Spal perché non sa se il suo capitano tornerà mai agli ordini di Inzaghi.

Imperativo: Fares presto. Perché, a parte le pezze Lukaku, Kiyine e Marusic, all’occorrenza, è scoperta ormai di un titolare sulla fascia sinistra.

Senad ora si sta curando con il fisioterapista Gasparini a Desenzano del Garda, spera di risolvere una volta per tutte il suo problema, ma non c’è nessuna garanzia. Lotito gli aveva già prolungato e depositato il contratto prima dell’infortunio alla caviglia, ma fra fine settembre ed inizio ottobre bisognerà prendere una decisione definitiva.