Pagelle Italia Olanda, Azzurri ai piedi di Barella, flop Jorginho

Il Messaggero – Italia ai piedi di Barella, flop Jorginho

La nazionale italiana pareggia a Bergamo con l’Olanda grazie ad un gol di Lorenzo Pellegrini. A Bergamo va in scena una partita ben giocata dalle due compagini, ma a far da padroni a centrocampo sono stati da una parte de Jong e dall’altra Barella, autore di un assist sontuoso e di una partita a tutto campo. Passo indietro invece per Jorginho, che come in Polonia sbaglia troppi palloni in mediana. A novembre serviranno con tutta probabilità due vittorie con Polonia a Reggio Emilia e Bosnia-Erzegovina in trasferta per vincere il girone e beneficiare anche del privilegio di essere il paese ospitante le Final Four di Nations League.