Il Messaggero – Crisi Sarri: per la Juventus spunta il nome di Inzaghi

Dopo l’eliminazione in Champions League i bianconeri potrebbero puntare con decisione il tecnico della Lazio.

Missione fallita, la Juventus batte il Lione ma saluta la Champions agli ottavi tra rimpianti e recriminazioni. Cosi si legge sull’edizione odierna de “Il Messaggero”.

Un’eliminazione devastante con conseguenze sul bilancio e sulla guida tecnica: Sarri infatti pare avere le ore contate, all’orizzonte rispunta Inzaghi, al momento favorito per la panchina bianconera davanti a Zidane, Paulo Sousa e Pochettino. Agnelli non si è fatto condizionare dall’emotività di un’eliminazione ma avrebbe ponderato la decisione negli ultimi mesi, partendo dall’eliminazione in Supercoppa e Coppa Italia, e i risultati di un finale di stagione complicato.