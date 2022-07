Il Manchester United si tira indietro per Milinkovic? Obiettivo in casa Napoli

Calciomercato Lazio: il Manchester United potrebbe dire addio a Milinkovic-Savic. Il nuovo obiettivo sarebbe in casa Napoli

Da inizio estate, il Manchester United è sembrata l’unica squadra in grado di impensierire la Lazio per Sergej Milinkovic-Savic. I Red Devils sono sempre rimasti attenti sul Sergente, ma adesso potrebbero aver mollato la presa.

Secondo quanto riportato dalla BBC, infatti, il nuovo obiettivo dei rossi di Old Trafford sarebbe Fabian Ruiz del Napoli. Lo spagnolo è in scadenza nel 2023 e non ha intenzione di rinnovare. Il Manchester United avrebbe già fatto un sondaggio con i suoi agenti.