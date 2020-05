Il Comitato Consumatori Lazio lancia la petizione contro lo stop al calcio: i dettagli

Comitato Consumatori Lazio, firmata dall’avvocato Mignogna la petizione per dire no allo stop del calcio

Il Comitato Consumatori Lazio in data odierna ha promosso sulla piattaforma Change.org la Petizione online “COVID-19 | CALCIO E INDOTTO: NO ALLO STOP PER DECRETO!”, affinché, per le ragioni sociali, economiche, sportive e lavorative ivi specificate, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, anche al fine di evitare eventuali contenziosi giudiziari, si astengano dal disporre per Decreto lo “Stop” della Stagione Calcistica 2019/20 e lascino che il “Sistema Calcio” possa individuare e concertare le migliori soluzioni per stabilire tempi, condizioni e modalità della ripresa del campionato.

In virtù di quanto sopra, pertanto, si fa appello a tutti i dirigenti, i media, gli speaker radiofonici, gli addetti ai lavori, gli sportivi, i tifosi, gli operatori del settore ed i soggetti e gli enti a qualunque titolo collegati al sistema calcio ed al suo indotto, di sottoscrivere online tale petizione e sensibilizzare quanto più possibile i rispettivi entourage onde rendere sempre più numerosi i firmatari della petizione medesima.

