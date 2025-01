Ibrahimovic Lazio, le prime parole in biancoceleste: «Accoglienza bellissima. Mi ispiro a Zlatan e le mie caratteristiche sono queste»

Ibrahimovic Lazio, il nuovo acquisto biancoceleste si è presentato ai microfoni ufficiali del club. Queste le sue prime parole

Arijon Ibrahimovic si è presentato ai microfoni ufficiali della Lazio. Di seguito le sue prime parole in biancoceleste:

LAZIO – «Sono molto grato e pronto per questa nuova avventura. Ho visto alcune partite della Lazio come quella contro il Como e quella contro l’Ajax in Europa League, vinta meritamente dai biancocelesti».

ACCOGLIENZA – «Quando sono arrivato in aeroporto c’erano alcuni tifosi che mi stavano aspettando, è stato bellissimo e mi hanno fatto sentire subito a mio agio. Anche al centro di allenamento è tutto molto bello. Sono pronto e non vedo l’ora di iniziare».

CARATTERISTICHE – «Sono un giocatore creativo, amo l’uno contro uno e sono forte sotto porta».

GIOCATORI DELLA LAZIO – «Conoscevo già alcuni calciatori anche se non di persona, come Hysaj, essendo entrambi albanesi. Poi ovviamente Pedro, una leggenda, Pellegrini e Zaccagni».

SERIE A – «I miei compagni del Bayern Monaco non mi hanno dato consigli particolari, ma dato che avevo già giocato in Italia conoscevo già il campionato e sono felice di tornare in Serie A».

IDOLI – «Il mio idolo è ovviamente Ibrahimovic, ma anche Cristiano Ronaldo. Al primo posto però metto sempre Zlatan».

HOBBY – «Hobby? A parte il calcio non amo qualcosa in particolare. Nel tempo libero mi piace giocare a basket, a padel o a tennis».

ASPETTATIVE – «Voglio aiutare la squadra a vincere più partite possibili e giocare molto. Voglio vivere un finale di stagione positivo e godermi questa avventura. Forza Lazio!».