Ibrahimovic Lazio, parla l’ex vice allenatore: «Hanno fatto un ottimo acquisto, è un ragazzo dal sicuro avvenire»

Ibrahimovic Lazio, il racconto dell’ex vice allenatore del giocatore ai tempi del Frosinone. Le ultime

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Giancarlo Marini, vice-allenatore del Frosinone ha parlato di Ibrahimovic. Ecco le sue parole sul nuovo acquisto biancoceleste

PAROLE- «Lo abbiamo avuto lo scorso anno, è arrivato qui che non aveva nemmeno la patente. Per me ha grandi potenzialità, giocatore fortissimo tecnicamente, veloce, può giocare sia esterno che trequartista, calcia benissimo con entrambi i piedi. La Lazio ha fatto un ottimo acquisto, è un ragazzo dal sicuro avvenire. Eusebio, quando giocavamo 4-3-3, lo schierava esterno sinistro, era molto bravo ad accentrarsi e calciare, ma è bravo anche nel trovare l’assist per i compagni, può giocare dappertutto. Come tutti i giovani deve migliorare, ma è l’età. Ha poi avuto anche qualche piccolo problemino fisico e in quel ruolo c’era tanta concorrenza, è normale che poi abbia trovato un po’ meno spazio, ma ha 18 anni. È un giocatore esplosivo è un piccolo toro, è forte sulle gambe. Si allena bene, ha sempre voglia di migliorarsi e poi viene dalla scuola del Bayern Monaco »